Erkan Baş duyurdu: Umur Talu Türkiye İşçi Partisi'nden aday
Gazeteci yazar Umur Talu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönetiminden gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Kararı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu.
Gazeteci yazar Umur Talu'nun, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) teklifini kabul ederek partiden milletvekili adayı olduğu açıklandı.
TİP Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından Umur Talu'nun adaylığını şu sözlerle duyurdu:
"Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız."
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