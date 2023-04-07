Erkan Baş duyurdu: Umur Talu Türkiye İşçi Partisi'nden aday

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:40

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:40

Gazeteci yazar Umur Talu'nun, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) teklifini kabul ederek partiden milletvekili adayı olduğu açıklandı.

TİP Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından Umur Talu'nun adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız."







