Erkan Baş duyurdu: Umur Talu Türkiye İşçi Partisi'nden aday

Gazeteci yazar Umur Talu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönetiminden gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Kararı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:40
Erkan Baş duyurdu: Umur Talu Türkiye İşçi Partisi'nden aday
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Gazeteci yazar Umur Talu'nun, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) teklifini kabul ederek partiden milletvekili adayı olduğu açıklandı.    

TİP Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından Umur Talu'nun adaylığını şu sözlerle duyurdu: 

"Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız." 




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