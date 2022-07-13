Çöp kamyonunun altında kalan kişi ağır yaralandı
İstanbul Esenler'de bir yayanın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yayanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Fatih Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Mimarlar (61), bu sırada ters yönden gelen çöp kamyonunun altında kaldı. Mimarlar, çevredeki yurttaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan Mimarlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mimarlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu yakalandı
- Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!
- Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
- Çantasının çalındığı anları paylaştı, yardım istedi
- Burdur'da arpa tarlasında yangın
- Sarıyer'de iş yerini saniyeler içinde su bastı
- Ankara'da akıl almaz yolculuk
- Yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı
- Elazığ'da dron destekli trafik denetimi
- Giderek yayılıyor: Bu kez de 'katil salyangoz' istilası
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı