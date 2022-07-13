Çöp kamyonunun altında kalan kişi ağır yaralandı

İstanbul Esenler'de bir yayanın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yayanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:45
Çöp kamyonunun altında kalan kişi ağır yaralandı
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Fatih Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Mimarlar (61), bu sırada ters yönden gelen çöp kamyonunun altında kaldı. Mimarlar, çevredeki yurttaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Mimarlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mimarlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.


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