Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Konya’da çöp toplama kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar Caddesi ile Harmancık Caddesi kavşağında edinilen bilgiye göre, Çakılharmanlar Caddesinden Harmancık Caddesine bisikleti ile giden beşinci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Osman Talha Bahrıaçık’a H.A. idaresindeki çöp toplama kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon altında kalan çocuğu fark eden sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Osman Talha Bağrıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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