Çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da sokakta çöp toplayan kamyonun altında kalan Kemal Hüseyin (7) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:21

Kaza, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta biriken çöpleri toplamaya gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen Eyyübiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı.

Hüseyin aracın altında kalırken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hüseyin’i, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Hüseyin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.


Etiketler: #Şanlıurfa #çöp kamyonu #Çocuk

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