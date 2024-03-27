Çöp konteynerine çarpan alkollü sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü, çöp konteynerine ve bir araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:07
Çöp konteynerine çarpan alkollü sürücü yaralandı
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Şeyh Sinan Mahallesi Tekirdağ Caddesi üzeri Eski Sanayi mevkiinde Kumyol Caddesi istikametine seyreden C.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine ve bir araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü C.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından sürücü C.Y.’nin yapılan kontrolünde 2.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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