Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...

İngiltere'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Alkollü bir sürücü polisi arayıp alkollü araç kullandığını itiraf ederek polislere adres verdi. Usta sanatçı Levent Kırca'nın 'Olacak O Kadar' programındaki sarhoş skeci gerçek oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:09
Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...
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İngiltere'de polis, alkollü araç kullandığını itiraf eden bir sürücüden telefon aldıklarını söyledi.

İngiltere'de Kuzey Yorkshire Polis teşkilatı bu hafta, memurlarının duyacaklarını asla hayal edemeyecekleri türden alışılmadık bir arama yapıldığını açıkladı. 

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bir adam yolda sarhoş bir sürücü olduğunu bildirmek için aradı ve sarhoş sürücününse kendisi olduğunu söyledi. 

İtirafta bulunan 52 yaşındaki adam Greater Manchester bölgesindendi ve 12 Şubat Pazartesi günü öğleden hemen önce Acil Yardım Hattı 999'u aradı. Polis, adamın kendilerine sarhoş araba kullandığını ve ne yaptığını bilmediğini söylediğini bildirdi.

Kuzey Yorkshire Polisi bir Facebook paylaşımında "Bu her gün olan bir şey değil... Alkollü araç kullandığından şüphelenilen bir kişi, Kuvvet Kontrol Odamıza geldi" diye yazdı. Paylaşımın devamında ise şu satırlara yer verdi:

"Adam 999'u arayan polis memuruna Knaresborough bölgesinde olduğunu ve yoğun bir hafta sonu geçirdiğini söyledi. Kuvvet Kontrol Odası derhal bölgeye yol polis memurlarını gönderdi."

'SARHOŞUM GEL BENİ AL'

Alkollü sürücünün kendini ihbar etmesi akıllara Türk Tiyatrosu'nun büyük ismi ''Olacak O Kadar'' programı ile milyonları ekrana kilitleyen usta sanatçı Levent Kırca'yı getirdi. 2015'te aramızdan ayrılan Kırca'nın canlandırdığı sarhoş tiplemesinin ''Sarhoşum gel beni al'' repliği gerçek oldu.  

Polisin 15 dakika içinde ulaştığı alkollü sürücüye yapılan alkol muayenesinin ardıdan 123 mikrogram alkollü olduğu anlaşıldı. Bu rakam İngiltere'de yasal sınırın yaklaşık üç buçuk kat üzerinde.

Daha sonra polis merkezine götürülen sürücü 29 Şubat Perşembe günü sulh ceza mahkemesine çıkarılmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. 


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