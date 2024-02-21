Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen Nev, seyircilerle tartıştı: 'Bir daha gelirsem namert çocuğuyum'
Dün akşam Antalya'da sahneye çıkan şarkıcı Nev, alkolün etkisinden dolayı şarkıları söylemediği gerekçesiyle seyircilerin tepkisini çekti. Seyircilerin "İn ağabey aşağı" demesinin üzerine sinirlenen Nev "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi. Seslerin yükselmesiyle Nev ve seyirciler arasında tartışma çıktı.
Nev'in dün akşam Antalya'da verdiği konserde olay çıktı.
Sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları okuyamamasından
rahatsız olan seyirciler tepki gösterdi.
Konuşmakta dahi zorlanan şarkıcı, görevli yardımıyla
sahneden indirildi.
"HER ŞEYİN PARASINI BEN ÖDEYECEĞİM"
Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Nev'in alkollü olduğu
ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.
Şarkıcının performansından rahatsız olan seyirciler "İn
ağabey aşağı" diyerek tepki gösterdi. Araya giren görevli ise şarkıcıyı
uyarırken tartışma büyüdü.
Seyircilerden özür dileyen Nev, "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi.
Görevlinin yardımıyla sahneden
inmeye çalışan Nev, "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" derken bir
kişinin "Terbiyesiz" diye bağırmasıyla geri dönerek tepki gösterdi.
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