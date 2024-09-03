Çöp kovalarını söküp, çalan hurdacılara 'gözaltı'

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediyeye ait, zemine monte edilmiş 6 çöp kovasını söküp, kamyonete yükleyerek çalan 2 hurdacı, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:50
Çöp kovalarını söküp, çalan hurdacılara 'gözaltı'
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Batı Parkı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, zemine monte edilmiş çöp kovalarını söküp, kamyonete yükleyerek çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin A.R.K. ve T.Y. olduğunu belirledi. Hurdacılık yapan şüpheliler, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yakalandı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonet ile çaldıkları 6 çöp kovasına el konuldu. 


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