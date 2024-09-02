Hatayspor'un hasreti devam etti: Samsunspor'dan 3 gollü galibiyet!
Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Samsunspor oldu.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.
SAMSUNSPOR 6 PUANA ULAŞTI
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Özhan Palut'un başında olduğu Hatayspor 1 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Konyaspor'u ağırlayacak.
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