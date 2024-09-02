Hatayspor'un hasreti devam etti: Samsunspor'dan 3 gollü galibiyet!

Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:18
Hatayspor'un hasreti devam etti: Samsunspor'dan 3 gollü galibiyet!
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Samsunspor oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.

SAMSUNSPOR 6 PUANA ULAŞTI

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Özhan Palut'un başında olduğu Hatayspor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Konyaspor'u ağırlayacak.


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