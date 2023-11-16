‘Kıskançlık’ kavgası kanlı bitti: 78 yaşındaki eşini öldürdü!

Aydın’ın Didim ilçesinde kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü, komşusunu da yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:14
‘Kıskançlık’ kavgası kanlı bitti: 78 yaşındaki eşini öldürdü!
Abone Ol google-news

Olay, Mersindere Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu R.M. (60) ile eşi Emin Küçükberber (78) ve komşusu S.B. (76) arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. 

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda R.M. eşi Emin Küçükberber ve eşini kıskandığı komşusu S.B.’ye bıçakla saldırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükberber’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


aydın Didim kıskançlık Cinayet

İlgili Haberler

Öfke, kıskançlık ve kaos: 'Wicker' filmi, Olivia Colman ve Dev Patel'ı bir araya getiriyor...

Öfke, kıskançlık ve kaos: 'Wicker' filmi, Olivia Colman ve Dev Patel'ı bir araya getiriyor...
Güldür Güldür Show'dan 'Dış güçler' ve 'Lozan' göndermesi: 'Almanya kıskançlıktan öldü'

Güldür Güldür Show'dan 'Dış güçler' ve 'Lozan' göndermesi: 'Almanya kıskançlıktan öldü'
Kıskançlıktan deliye dönen 5 burç... Onları hayatınızdan uzak tutun

Kıskançlıktan deliye dönen 5 burç... Onları hayatınızdan uzak tutun

En Çok Okunan Haberler