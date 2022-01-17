Çöp toplayan temizlik görevlisine saldırı
Bursa'da temizlik görevlisi, çöp toplarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Osmangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Seyfettin Dost, Güçlü Caddesinde çöp toplarken, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
Yediği yumruk nedeniyle sendeleyen Dost'a çevredeki esnaf yardım etti. Tekrar Dost'un üzerine yürüyen şüpheli, esnaf tarafından engellendi.
Olayın ardından saldırgan yaya olarak kaçarken, temizlik görevlisi şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan temizlik görevlisi Seyfettin Dost'a saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Osmangazi Belediyesine ait çöp arabasıyla mahalle aralarında çöpleri toplayan Seyfettin Dost'un yanına gelen şüphelinin, Dost'a yumrukla saldırdığı görüldü.
Esnafın müdahalesiyle sonlandırılan olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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