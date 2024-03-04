Çöpte eti sıyrılmış at kemikleri bulundu

Düzce’de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis, kemikleri koyanların tespiti için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:29
Çöpte eti sıyrılmış at kemikleri bulundu
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi. 

Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi. 

Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.



Düzce haberleri at eti haberleri çöp haberleri

İlgili Haberler

Çöp torbalarından çıktı: 1086 insan kalıntısı

Çöp torbalarından çıktı: 1086 insan kalıntısı
Çöpler ve altın

Çöpler ve altın
Çöpe attığınız için pişman olabilirsiniz! İşte elma kabuğunun faydaları...

Çöpe attığınız için pişman olabilirsiniz! İşte elma kabuğunun faydaları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
Yer ve saat verdi... Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Gazze'ye yardım' daveti: 'Çekinme gel, bekliyorum...'

Yer ve saat verdi... Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Gazze'ye yardım' daveti: 'Çekinme gel, bekliyorum...'
11 yıl geçti… ‘Arabeskin Babası’ İstanbul’da mezarı başında anıldı

11 yıl geçti… ‘Arabeskin Babası’ İstanbul’da mezarı başında anıldı
TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’
CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’

CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’
AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti

AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti
Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…

Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…