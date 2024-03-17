Çorap dediler, kaçak sigara çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu’nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:44
Çorap dediler, kaçak sigara çıktı
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Bulgar gümrük görevlileri tarafından detaylı arama için seçilen kargo aracını kullanan Türk vatandaşı E.S. (37), çorap tekstil ürünlerini Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Almanya’ya taşıdığını açıkladı. 

Araç, taşınan kargoda şüpheli yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

41 BİN 500 ADET KAÇAK SİGARA

Yapılan kontrollerde beyan edilen eşyaların arasında sigara kutularının bulunduğu kartonların saklandığı tespit edildi. İki farklı markaya ait Türk vergi etiketi taşıyan 41 bin 500 paket sigara bulundu. Yaklaşık 145 bin euro değerindeki tütün ürünlerine el konuldu. 2023 yılının başından bu yana Kaptan Andreevo’da yaklaşık 5 milyon 750 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.


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