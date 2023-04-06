Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:51

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:51

Pratik ve bir o kadar lezzetli olan Cordon Bleu yemeğinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Cordon Bleu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cordon Bleu malzemeleri nelerdir? İşte, Cordon Bleu yapımına dair püf noktolar...

CORDON BLEU NEDİR?

Cordon bleu (kordon blö) ya da Schnitzel (şinitsel) peynir ve salam ile doldurulmuş dana etinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Bu yemeğin köklerinin İsviçre'de bulunduğu düşünülür. Fransa, İsviçre, Avusturya ve Almanya'da farklı varyasyonları vardır.

CORDON BLEU MALZEMELERİ

2 adet tavuk göğsü

2 dilim jambon

2 dilim kaşar peynir

1 su bardağı ekmek kıtırı ya da galeta unu

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

CORDON BLEU NASIL YAPILIR?

Tavuk göğüslerini inceltin ve yırtılmamasına dikkat ederek dövün.

İç kısmına jambon ve kaşarları yerleştirerek rulo haline getirin, kürdan yardımı ile tavuğu kapatın

1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.

Hazırladığınız tavukları çırpılmış yumurtaya, sonra da pane harcına batırın.

Bir tavada yağı ısıtıp daha sonra tavukları tavaya alın ve kızartın.

AFİYET OLSUN...