Cordon Bleu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cordon Bleu malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının perşembe günü menüsünde Cordon Bleu vardı. Gelinlerin özenle hazırlamaya çalıştığı Cordon Bleu'nun evde nasıl hazırlanacağı, malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. Peki, Cordon Bleu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cordon Bleu malzemeleri nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:51
Cordon Bleu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cordon Bleu malzemeleri nelerdir?
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Pratik ve bir o kadar lezzetli olan Cordon Bleu yemeğinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Cordon Bleu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cordon Bleu malzemeleri nelerdir? İşte, Cordon Bleu yapımına dair püf noktolar...

CORDON BLEU NEDİR?

Cordon bleu (kordon blö) ya da Schnitzel (şinitsel) peynir ve salam ile doldurulmuş dana etinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Bu yemeğin köklerinin İsviçre'de bulunduğu düşünülür. Fransa, İsviçre, Avusturya ve Almanya'da farklı varyasyonları vardır.

CORDON BLEU MALZEMELERİ

  • 2 adet tavuk göğsü
  • 2 dilim jambon
  • 2 dilim kaşar peynir
  • 1 su bardağı ekmek kıtırı ya da galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ

CORDON BLEU NASIL YAPILIR?

  • Tavuk göğüslerini inceltin ve yırtılmamasına dikkat ederek dövün. 
  • İç kısmına jambon ve kaşarları yerleştirerek rulo haline getirin, kürdan yardımı ile tavuğu kapatın
  • 1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.
  • Hazırladığınız tavukları çırpılmış yumurtaya, sonra da pane harcına batırın.
  • Bir tavada yağı ısıtıp daha sonra tavukları tavaya alın ve kızartın. 

AFİYET OLSUN...


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