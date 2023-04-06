Uzmanından uyarı: 'İftardan 1 saat önce egzersiz yapmak önemli'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 07:00

Vücudun çalışma düzeninin değiştiği, metabolizmanın farklılaştığı ramazan ayında beslenme düzeni ve tüketilen besinlerin niteliği kadar, spor yapmak da önem taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul AŞ, 2 yıldır devam ettiği açık hava spor etkinliklerine ramazan ayında da devam ediyor. İstanbul'un farklı ilçelerindeki alanlarda toplanan gruplar, eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

Oruç tutanların da spor yapabileceklerini, sıvı ihtiyaçlarının mutlaka karşılanması gerektiğine dikkat çeken İBB Spor İstanbul Eğitmeni Burak Cantürk, ramazan ayında egzersizin şiddetinin düşürülmesi gerektiğini ancak herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin spor aktivitelerine devam edebileceğini söyledi.

"SIVI İHTİYACI KARŞILANMIŞ OLMALI"

Cantürk, "Ramazan ayı süresince uyku saatlerinin ve sıvı kaybı azalmasından dolayı fiziksel aktivitelerde performans düşüklüğü oluyor. Dolayısıyla bu aktiviteleri başlatırken daha sağlıklı ve güvenli bir adım atabilmek için antrenman şiddetini düşürmemiz gerekiyor. Sağlıklı bireylerin yaklaşık 2 litre su ihtiyacı olurken Ramazan ayı süresi boyunca sıvı kaybı daha da ötesinde oluyor, özellikle egzersiz sonrasında iftar ve sahur vakitleri arasında sıvı ihtiyacını mutlaka karşılanmış olması gerekiyor. Kronik rahatsızlıkları olan bireyler, özellikle doktor onayı alması gerekiyor. Bunun yanında yine fiziksel aktivitelere başlarken de doktor onayını alarak uzman eğitmenler eşliğinde aktivitelere katılabiliyor. Egzersiz yapılırken, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, mide ağrısı gibi durumlar karşılaşıldığında egzersiz anında sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

"SAHUR SONRASI EGZERSİZLERE BAŞLANABİLİR"

Cantürk, "Egzersiz yapmadan yaklaşık 2 buçuk saat öncesinde yeme içme faaliyetlerinin sonlandırılması, bitirilmesi gerekmekte ki sindirimimiz bunu karşılayabilsin. Kişiler buna adapte olduktan sonra çalışmalara rahatlıkla katılabilirler. Sahur saatlerinden sonra sabah 7'de, 8-9 sıralarında egzersize başlanabilir. Vücut ona zaten daha hazır halde bulunuyor. Bu nedenle daha rahat ve güvenli bir şekilde egzersizlere başlanabilir" dedi.

"SON BİR SAATE DİKKAT"

Cantürk, "Ramazan ayında iftar saatlerine yaklaşırken özellikle son bir saat kala artık vücudun daha dinlenik duruma geçmesi gerekiyor. Olası semptomları engellemek adına bu bağlamda karşılaşabileceğimiz rahatsızlıkların önüne geçebiliyoruz. 1 saat kala egzersizin kesinlikle yapılmaması kendi sağlık problemlerimizi ortaya çıkarmamak adına son derece önemlidir" dedi.



