Bugün iftarda ne pişirsem? 15. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:04

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:04

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 15. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 15. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TERBİYELİ YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler

3 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 bardak su

2 bardak et suyu

Tuz, nane

Yapılışı

Öncelikle sıvı yağı ve unu tencereye alıp kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra üzerine soğuk suyu ve iki bardak et suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Diğer tarafta terbiyesi için, yoğurt, sarımsak ve yumurtayı bir kaseye alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp, çorbanın suyundan 1 kepçe kadar terbiyeye ilave edip, ısıyı eşitleyin. Tuzu ekleyin. Çorba ile terbiyeyi buluşturup bir iki taşım daha kaynatın. Üzerine sosu için küçük bir tavada tereyağı ve naneyi kokusu çıkana kadar kavurup, servis esnasında çorbanın üzerine gezdirin. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.

KARIŞIK YEŞİL SALATA

Malzemeler



4-5 adet marul yaprakları

2 dal taze nane

Haşlanmış brokoli

Havuç

Mısır

Taze soğan



Sosu için

Limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, elma sirkesi



Yapılışı

Temizleyip, doğradığımız marulları büyük bir kaba alın. Sırasıyla diğer sebzeleri ekleyin. Salata sosu için limon suyu, zeytinyağı, tuz ve sirkeyi küçük bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. İftar için salata hazır, afiyet olsun.

TAVUK ŞİNİTZEL

Malzemeler

4 parça kemiksiz fileto tavuk göğsü

2 adet yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ



Yapılışı

Öncelikle tavuk etlerini satın alırken, kasabınızdan fileto şeklinde isteyin veya kendiniz döverek inceltin. Yumurta sarılarını çok az suyla çırpın. Ayrı bir kasede un, tuz ve karabiberi kuru olarak karıştırın. Üçüncü kaseye galeta ununu alın. Tavukların iki yüzünü önce una ardından yumurtaya son olarak da galeta ununa batırın. Tüm tavuklara sırası ile aynı işlemi uygulayın. Kızgın yağda iyice kızarana kadar pişirin. Yanına fırında baharatlı patates ile servis edebilirsiniz. İftar için şinitzel hazır, afiyet olsun.

BEZELYELİ BASMATİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı basmati pirinç

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

Tuz





Yapılışı



Bezelyeleri haşlayıp bir kenara ayırın. Basmati pirinci nişastası az olduğu için bir kez yıkamanız yeterli. Tereyağını pilav tenceresine alın, pirinçleri ekleyin. Kavurma işlemi yapmadan hemen suyu ve tuzu ekleyin. Suyunu çekmeden bezelyeyi ilave edip, karıştırın. Suyunu çekince ocağın altını kapatıp, dinlenmeye bırakın. İftar için pilav hazır, afiyet olsun.

SÜT KREMALI ÇİLEKLİ MUHALLEBİ

Malzemeler

1 kg süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket kreması

Üzeri için

500 gram çilek

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı

Derin bir tencereye, süt, un, nişastayı ve şekeri alıp sürekli çırparak, koyulaşıncaya kadar pişirin. Vanilyayı ekleyip, karıştırın. Muhallebi soğuduktan sonra içine 1 paket kreması ekleyip mikserle çırpın. Muhallebiyi servis kaplarına boşaltıp bir kenara soğumaya bırakın. Üzerine çilek sosu için, çilekleri temizleyip ikiye bölün. Küçük bir tencereye nişasta, şeker ve suyu ekleyin. Ocağa alıp koyulaşıncaya kadar pişirin. Blendır yardımıyla çilekleri sos kıvamına getirip, soğuyan muhallebinin üzerine dökün. Çilekle süsleyip, soğuk olarak servis edin. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.



