Çorlu davasında karar günü

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamı davasının karar duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00
Çorlu davasında karar günü
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Çorlu’da 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. 

Üst yetkililerin yargılanması taleplerinin birçok kez reddedildiğini kaydeden Öz, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat’ın “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamasıyla yargılandığını anımsattı. 

Öz, yargılanmaların “olası kasıtla” yapılması gerektiğini söyledi. “En azından mevcut sanıkların cezalandırıldığını görmek istiyoruz. Gerçek sorumluların yargılanması için de önce Anayasa Mahkemesi’ne, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız” ifadelerini kullandı. 

Kamuoyuna destek çağrısı da yapan Öz, “Çorlu ‘Suçlu yağmurdur’dan 13 sanıklı dava dosyası haline dönüştüyse bu biz ailelerin mücadelesi ve kamuoyunun desteği sayesindedir. Eğer bu mücadele olmasaydı dava çoktan kapanmış ve ölen öldüğüyle kalmış olacaktı” diye konuştu.


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