Çorlu Tren Katliamı davasında 11'inci duruşma

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:40

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen katliamda 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişi ise yaralandı.

Çorlu tren katliamı davasının 11. duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Cumhuriyet, Çorlu'daki davayı yerinde takip ediyor.

Duruşma öncesi aileler Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde bir araya geldi. Aileler, tren katliamında yaşamını yitiren evlatlarının, annelerinin, babalarının resimlerinin yer aldığı, "Adalet istiyoruz" yazılı pankart ve "Hak, hukuk, adalet; kaza değil cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak" sloganlarıyla Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne kadar yürüdü.

Dava öncesi Çorlu Halk Eğitim Merkezi önünde açıklama yapan Mısra Öz, TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan ve TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli mazeret sunarak katılmayacağını, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ise SEGBİS ile katılacağını açıkladı. Öz, "Benim oğlum 1550 gündür toprak altında yatıyor. Adalet istiyoruz" dedi.

09.25: Duruşmaya Gezi davasında tutuklanan Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'da katıldı.

"TAKSİRLİ ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAK"

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katliamın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında "taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANIK SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Başsavcılık, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından ek iddianame düzenledi. 4 TCDD çalışanının yanı sıra TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli, TCDD 1. Bölge Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, TCDD 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, Yol Kontrolörü Burhan Ortancıl, Yüksek Mühendis Tevfik Baran Önder, Mühendis Kubilay Başkaya, Mühendis Deniz Parlak hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Böylece davada yargılanacak sanık sayısı 13'e yükseldi. Aynı başsavcılık tarafından makinistler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

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