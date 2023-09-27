Çorlu'da acı olay: 20 yaşındaki Kübra kurtarılamadı

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken 2 arkadaşı da yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:10
Çorlu'da acı olay: 20 yaşındaki Kübra kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Önerler Mahallesi Kirazlı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Kübra Özen (20) idaresindeki 34 VY 5332 plakalı otomobil, çakıl yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

KURTARILAMADI

Kazada ters dönen aracın altında kalan sürücü Kübra Özen, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Bora İ. ve Beyza Ş. de yaralandı.

Yaralı iki genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.


Player Alanı

İlgili Haberler

Adalet isyanı yine dinmedi: Çorlu Tren Katliamı davası 23 Kasım’a ertelendi

Adalet isyanı yine dinmedi: Çorlu Tren Katliamı davası 23 Kasım’a ertelendi
Trakya’da bir ilk: Çorlu’nun arama kurtarma ekibi akredite oldu

Trakya’da bir ilk: Çorlu’nun arama kurtarma ekibi akredite oldu
'Kedi sesi' sanmışlardı... Çorlu'da bitkin halde bulunan Fransız gezgin yoğun bakımda

'Kedi sesi' sanmışlardı... Çorlu'da bitkin halde bulunan Fransız gezgin yoğun bakımda

En Çok Okunan Haberler