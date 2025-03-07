Çorlu'da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 5. katındaki balkonundan düşen 84 yaşındaki Sami Karakaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu'da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:45

Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sami Karakaya, sabah saatlerinde 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düştü. Düşüşü fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Karakaya’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini araştırmak üzere soruşturma başlattı.


Etiketler: #tekirdağ #Çorlu

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