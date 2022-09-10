Beşiktaş'taki Oligark adlı mekanda yangın
Beşiktaş'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.
Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi.
Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- 'Sanatçılar zorla görevlendirildi' iddiası
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı
- 'Konser iptal ettiren yobazlar, naber?'