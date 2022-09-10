Beşiktaş'taki Oligark adlı mekanda yangın

Beşiktaş'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.

DHA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 20:31
Beşiktaş'taki Oligark adlı mekanda yangın
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Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi.

Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.


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