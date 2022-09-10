Söndürüldükten sonra yeniden alevlenen yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Denizli - Muğla il sınırında dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah kontrol altına alınmasının ardından öğleden sonra yeniden alevlenen yangında, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Denizli, Muğla, Antalya ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracının yoğun bir şekilde müdahale edildi.
Bu sabah kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden alevlendi. İkinci kez başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yangının son durumuyla ilgili olarak Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Kale ilçemizin Muslugüme mevkisinde 09 Eylül 2022 tarihinde saat 14.48’de başlayan ve bugün 09.45 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangınının 16.45 sıralarında yeniden alevlenmesi üzerine, yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan tekrar başlanılmıştır. Yangına 6 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 greyder ve 200 personel ile müdahale edilmiş ve yangın akşam saatlerinde yeniden kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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