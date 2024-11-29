Çorlu'da korkutan yangın

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:38

Çorlu’nun Şeyhsinan Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın balkonunda yangın çıktı. Apartman sakinleri panik içinde evlerini boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden ayrılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.