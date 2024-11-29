Çorlu'da korkutan yangın
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çorlu’nun Şeyhsinan Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın balkonunda yangın çıktı. Apartman sakinleri panik içinde evlerini boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden ayrılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
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