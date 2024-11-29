Çorum'da korkutan ev yangını: İnceleme başlatıldı!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:58

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:58

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Yıldızhan Mahallesi Papağan Sokak’ta yangın meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, sokak üzerindeki evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.