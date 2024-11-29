Sanayi sitesinde korkutan dükkan yangını!

Tokat Küçük Sanayi Sitesi'nde kaportacı Yunus Özel'e ait dükkan, çıkan yangınla kullanılamaz geldi.

Sanayi sitesinde korkutan dükkan yangını!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:39

Kaportacı Yunus Özel'e ait dükkanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm işyerini sardı.

Esnafın durumu itfaiyeye bildirmesi sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Dükkan kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #tokat #sanayi sitesi #Yangın

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