Çorlu’da korkutan yangın: 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken, yaralanan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorlu’da korkutan yangın: 3 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:01

Olay, dün akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yeni Sokak’ta meydana geldi. Bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. ,

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 yurttaş hastaneye kaldırıldı. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.


Etiketler: #Çorlu #Yangın

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