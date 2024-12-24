Çorlu’da korkutan yangın: 3 kişi yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken, yaralanan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yeni Sokak’ta meydana geldi. Bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. ,
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 yurttaş hastaneye kaldırıldı. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.
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