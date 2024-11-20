Çorlu'da 'yol verme' kavgası: Motosikletliyi kaskıyla dövdü, kanlar içinde kaldı!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:34

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:10

Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında, motosikletiyle trafikte seyreden S.D. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol sürtüşmesi yaşandı. Olay sonrası motosiklet ve otomobil sürücüsü araçlarından indi.

Yaşanan tartışması sonrası S.D., otomobil sürücüsü tarafından kaskıyla dövüldü.

Başına aldığı kask darbesiyle kanlar içinde kalan yaralı motosiklet sürücüsü S.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“NİYE ÜZERİME SÜRDÜN DEDİM, KASKI KAFAMA PATLATTI”

Olayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü S.D. “Yol verme yüzünden otomobil sürücüsüyle bir tartışma yaşadık. Ben ona hakaret de etmedim, kötü bir şey de söylemedim. Motordan indim sürücünün yanına gittim ve dedim ki, ‘arkadaşım sen benim üzerime niye arabayı sürdün? diye söylememin ardından kaskımı alıp benim kafama vurdu” diye konuştu.

Sürücü S.D. saldırganlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.