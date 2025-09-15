Çorum'da apartmana tüfekle ateş açıp kaçtılar: İki şüpheli kadın aranıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 13:28:00
AA
Çorum'da iki genç kadın, bir apartmana pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın, 5. kattaki daireye ateş etti.

Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

#çorum

