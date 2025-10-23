Çorum’da feci kaza... Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin de yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 10:53:00
İşçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

