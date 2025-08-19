Çorum'da seyir halindeki çöp yüklü TIR alev alev yandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 07:43:00
İHA
Çöp yüklü TIR'ın dorsesi seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum-Sungurlu karayolunun 16’ncı kilometresindeki Kırankışla mevkiinde gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Salih Kulu yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı. Bu sayede yangının kupa kısmına sıçraması engellendi.

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi güç olan yangına itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç trafiği, ekiplerin kontrolünde tek şeritten sağlanarak normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

