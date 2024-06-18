Çorumda 2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 00:55

Güncelleme: 18.06.2024 - 00:56

Kuruçay köyünde Kurtkırığı Deresi mevkiinde, Kuruçay köyünden Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile daha önce aralarında husumet bulunan Murat D., Cemal D., Sezer Durmuş, Hüseyin D. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında Sezer Durmuş ve Şehri D. silahla yaralandı. Yaralılardan Sezer Durmuş hayatını kaybederken, Şehri D. hastanede tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.