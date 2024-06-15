1 kişi ölmüştü... Silahlı kavgada yeni gelişme!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün canlı hayvan pazarında yaşanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla R.Ç'yi (56) gözaltına aldı.
Zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Siverek ilçesindeki canlı hayvan pazarında dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Faruk Yiğiter yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi