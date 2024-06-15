1 kişi ölmüştü... Silahlı kavgada yeni gelişme!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:20
1 kişi ölmüştü... Silahlı kavgada yeni gelişme!
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün canlı hayvan pazarında yaşanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla R.Ç'yi (56) gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Siverek ilçesindeki canlı hayvan pazarında dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Faruk Yiğiter yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı.


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