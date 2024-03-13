Çorum'da 3 terör örgütü IŞİD şüphelisi saklandıkları evde yakalandı
Çorum'da, 3 IŞİD terör örgütü şüphelisi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
DEAŞ terör örgütü şüphelisi 3 kişinin kent merkezindeki bir evde saklandıkları istihbaratını alan ekipler, dün akşam operasyon düzenledi.
2'si kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi 3 şüpheli, saklandıkları evde yakalanıp gözaltına alındı.
Çorum Valiliği tarafından, konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapılmıştır" denildi.
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