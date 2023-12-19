Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi.
Çorum'da yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki üretilip satıldığı belirtilen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 900 litre sahte içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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