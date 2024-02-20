Çorum'da acı olay... Budadığı ağaç ölümüne neden oldu!

Evinin önündeki ağacı budadığı sırada merdivenden düşen 86 yaşındaki İbrahim Yüce adlı kişi, yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:52
Çorum'da acı olay... Budadığı ağaç ölümüne neden oldu!
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Çorum'da İbrahim Yüce (86) adlı yurttaş, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'taki evinin bahçesinde ağaç budadığı sırada çıktığı merdivenden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yüce’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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