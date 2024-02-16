Çorum'da acı olay... Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu!

Komşuları tarafından uzun süredir haber alınamayan 87 yaşındaki Ömer Avşar, evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 08:36
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Çorum'da Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde’de yaşayan Ömer Avşar’dan (87) uzun süredir haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Evin içerisine giren polis ekipleri Ömer Avşar’ı hareketsiz yatarken buldu.

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Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Avşar’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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