Çorum'un ilçeleri! Çorum'un kaç ilçesi var? Çorum'un ilçe nüfusları kaç? Çorum'un ilçe belediye başkanları kim?

İSKİLİP

Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından birisi olan ilçenin yüzölçümü 1.187km²'dir. Nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre 29.643 kişidir. İskilip ilçesinin ekonomisi tarım ve ticarete dayanmaktadır. Baklagiller, yem bitkileri, sanayi bitkileri ve diğer tarım ürünleri yetiştirilir. İskilip karasal iklime sahiptir. Kışlar bol yağışlıdır. Yazlar sıcak ve nispeten kuraktır. İlçenin 1700 metre ile en yüksek dağı Teke Dağı'dır. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'dür.