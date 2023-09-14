Çorum'un ilçeleri! Çorum'un kaç ilçesi var? Çorum'un ilçe nüfusları kaç? Çorum'un ilçe belediye başkanları kim?
Çorum, İç Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Doğuda Amasya, güneyde Yozgat, batıda Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzeydoğuda Samsun, güneybatıda Kırıkkale ile çevrilidir. İl nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 524.130 kişi, yüzölçümü ise 12,820 km²'dir. Çorum'un leblebisi meşhurdur. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dır. Çorum'un 13 ilçesi bulunur.
Çorum'un ilçeleri: Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ.
ALACA
İlçenin daha önceleri "Hüseyinabat" olan adı, 1935'te Alaca olarak değiştirilmiştir. Yüzölçümü 1.375 km²'dir. Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan yol üzerindedir. İlçenin nüfusu 2022 yılına göre 29.929 kişidir. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'dur.
BAYAT
Bayat nüfusu 2022 yılına göre 14.615 kişi, yüzölçümü ise 774 km²'dir. İlçedeki en önemli akarsu Karatepe ve Öbek Tepesinden çıkan kar suları ile beslenen kuzeyden güneye doğru 45 kilometrelik bir vadi oluşturan ve Kızılırmak’a dökülen Bayat çayıdır. İlçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'dür.
BOĞAZKALE
Cumhuriyet dönemi ilk yılları arasında ismi Boğazköy olan ve daha sonra 1936 yılında Boğazkale olarak değişen ilçenin 2022 yılı verilerine göre nüfusu 3.584 kişidir. Boğazkale ilçesinin Hattuşanın görkemli açık hava tapınağı Yazılıkaya önemli tarihi mekanlarından biridir. İlçenin yüzölçümü 245 km²'dir. Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'dır.
DODURGA
Yüzölçümü 217.7 km², nüfusu ise 2022 yılına göre toplam 5.265 kişidir. Dodurga'da karasal iklim görülür. İlçede kapari, ayva, üzüm, ceviz, pirinç yetişmektedir. Linyit madeni bulunmaktadır. Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'dır.
İSKİLİP
Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından birisi olan ilçenin yüzölçümü 1.187km²'dir. Nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre 29.643 kişidir. İskilip ilçesinin ekonomisi tarım ve ticarete dayanmaktadır. Baklagiller, yem bitkileri, sanayi bitkileri ve diğer tarım ürünleri yetiştirilir. İskilip karasal iklime sahiptir. Kışlar bol yağışlıdır. Yazlar sıcak ve nispeten kuraktır. İlçenin 1700 metre ile en yüksek dağı Teke Dağı'dır. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'dür.
KARGI
1956 yılında Çorum iline bağlanan ilçenin nüfusu 2022 yılı verilerine göre 15.464 kişi, yüzölçümü ise 1,394 km²'dir. Kargı, geleneksel yöntemlerle üretilen ve gerçek deri tulum içerisinde saklanan Tulum Peyniri ile ünlüdür. İlçede has Kargı Bezi dokumacılığı yapılmaktadır. İlçe ekonomisine Pirinç, Bamya ve orman ürünleri katkı sağlamaktadır. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'dir.
LAÇİN
Türkiye'de Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş iklimi özelliğine sahiptir. ilçede kışları soğuk, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Yüzölçümü 262.4 km²'dir. İlçe tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. 2022 yılı verilerine göre toplam nüfusu 4.211 kişidir. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez'dir.
MECİTÖZÜ
İlçenin ismi Danişmendliler döneminde bölgenin kadısı olup kasabada malikânesi bulunan Abdülmecîd el-Herevî'den gelmektedir. Nüfusu 2022 yılına göre 13.840 kişi, yüzölçümü ise 951.1 km²'dir. İlçe halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'dır.
OĞUZLAR
Oğuzlar ilçesi engebeli bir arazi yapısına sahip olup, yüzölçümü 301.6 km²'dir. İlçe halkı geçimini ceviz,pirinç yetiştiriciliği, tahıl çeşitleri küçük çapta hayvan besiciliği, az da olsa arıcılık faaliyetlerden karşılamaktadır. Obruk Barajı bu ilçede bulunmaktadır. Oğuzlar nüfusu 2022 yılına göre toplam 4.896 kişidir. Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'dır.
ORTAKÖY
Çorum'un doğal güzellikler ile dolu ilçelerinden biridir. İncesu Kanyonu, Karlıca yaylası ve Aşdağul mağarası görülmeye değer olan doğal güzelliklerdendir. İlçenin genelinde arazi yapısı engebeli ve dağlıktır. Ortaköy kuzey, güney ve batı yönlerinden dağlarla çevrilidir. İlçede Karasal iklim görülür. İlçenin ekonomik faaliyeti tarımdır. Kayısı, erik ve zeytin başta gelen ürünlerdir. Ortaköy'ün nüfusu 2022 yılına göre 6.264 kişi, yüzölçümü ise 238 km²'dir. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'dir.
OSMANCIK
Kuzey Kızılırmak havzası içerisinde konumlanmış olan ilçenin Yüzölçümü 1,116 km², nüfusu 2022 yılına göre 43.297 kişidir. Osmancık geçmişten günümüze Orta Anadolu'ya ait olan örf ve âdetlerin hâlen görülebildiği nadide ilçelerden biridir. Osmancık'da en çok ekilen tarım ürünü pirinçtir. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'dür.
SUNGURLU
Adını Sunguroğlu Mehmet Bey’den aldığı rivayet edilen ilçenin nüfusu 2022 yılına göre toplam 48.296 kişidir. Ulu Camii, Eski Hamam, Eski karakol, Saat kulesi , Sungurlu konakları, Taş Köprü Sungurlu'nun başlıca yapılarındandır. İlçenin yüzölçümü 1,956 km²'dir. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'dir.
UĞURLUDAĞ
İlçe adını arkasındaki Urlu Dağın'dan almıştır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İlçede Çam ormanları bulunmakta ve bu ormanlarda yabani fındık ağaçları görülmektedir. Yüzölçümü 596 km²'dir. İlçe ekonomisi tarım ve ticarete dayanmaktadır. Tarımsal ürünler, buğday, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği, Şekerpancarı, soğan ve pirinçtir. Uğurludağ nüfusu 2022 yılı verilerine göre 5.765 kişidir. İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun'dur.
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