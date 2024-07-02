Ümraniye’de restoranda tuvalet kavgası: Bıçakla saldırdı!
Ümraniye’de bir pastane sahibi ile pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen şahıs arasında kavga çıktı. Pastane sahibinin kardeşi müşteriyi bıçakladı.
Olay, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde bulunan bir pastanede geçen akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Arda E. isimli bir kişi pastanenin tuvaletini kullanmak istedi.
Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taşındı.
Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu. Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.’yi bıçakladı. Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Arda E.’yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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