Çorum’da 78 yaşındaki kadının evini kundakladılar!
Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 78 yaşındaki kadının evi kundaklanarak ateşe verildi.
Olay Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 58. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki N.E.’ye ait müstakil bir ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi.
Evden yükselen dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, 78 yaşındaki N.E.’nin olay esnasında kızının evinde olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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