Çorum'da tuğla fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Çorum'da, tuğla fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:33
Çorum'da tuğla fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
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Çorum-Ankara kara yolundaki tuğla fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilerin olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. 


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