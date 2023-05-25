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Çorum'da bronz fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı

Çorum’da bir bronz fabrikasında meydana gelen patlamada 2’si ağır 6 işçi yaralandı. Patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:44
Çorum'da bronz fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı
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Çorum-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir bronz fabrikasının eritilmiş bronzun bulunduğu kazanda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada çalışan Metin Temür, İsmail Yıldız, Remzi Çalman, Abdullah Doğan, Abdullah Cins ve kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı işçilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin fabrikadaki incelemeleri sürüyor.


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