Önce durağa, sonra büfeye, ardından otomobillere çarptı... Çekmeköy'de feci kaza: 4 kişi yaralandı

Çekmeköy’de, bir aracın önce durağa, sonra büfeye, ardından otomobillere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:48
Önce durağa, sonra büfeye, ardından otomobillere çarptı... Çekmeköy'de feci kaza: 4 kişi yaralandı
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Alınan bilgilere göre, Taşdelen Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önce durağa, sonra büfeye, ardından park halindeki otomobillere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilin durakta çarptığı kişi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle duran trafik akışı otomobillerin bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan, trafik kazası güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, bir motosikletlinin yolda ilerlediği esnada kazanın olduğu ve toz bulutlarının çıktığı görülüyor.


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