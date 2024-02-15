Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çorum Valisi Zülkif Dağlı "2 vatandaşımızı kaybettik. Otobüsümüzde 8 vatandaşımız vardı. Yolcu sayısının fazla olmaması, bizi teselli eden unsur" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:18
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
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Çorum-Samsun karayolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ.'nin kullandığı 19 AL 216 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Furkan Yılmaz ve Abdullah Alataş da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, otobüsteki yangının söndürülmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

VALİ DAĞLI'DAN AÇIKLAMA!

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, hastanede yaralıları ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Dağlı, ziyaretin ardından gazetecilere, yolcu otobüsünün Antalya'dan Samsun'a gittiğini, Çorum'un Amasya il sınırında kaza yaptığını söyledi.

Kazanın otobüsün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana geldiğini belirten Dağlı, "Kazada yangın ortaya çıktı ve yangın maalesef bizim için üzücü oldu. 2 vatandaşımızı kaybettik. Otobüsümüzde 8 vatandaşımız vardı. Yolcu sayısının fazla olmaması, bizi teselli eden unsur." dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getiren Dağlı, şöyle konuştu:

"Yaralı vatandaşlarımızın genel durumlarının iyi olduğunu başhekimimizden ve ilgili doktorlardan öğrenmiş olduk. Onlara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda tedavileri tamamlanarak taburcu olurlar. Başsavcımız, savcılarımız olay yerine gittiler, tespitlerini yaptılar.

Elim bir kaza oldu, hepimiz çok üzüldük ancak ilk dakikalardan itibaren ilimizden itfaiye, emniyet, jandarma, tüm sağlık kuruluşlarımız, AFAD'ımız olay yerine gitmek suretiyle olaya müdahale etti. 6 vatandaşımızın durumunun iyi olması bizim için teselli verici. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu şekilde belaları göstermesin diyorum. Vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." 

Bir gazetecinin, otobüsteki yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusu üzerine Dağlı, "Onunla ilgili başsavcımız ve savcılarımız çalışmalarını yapacaklar. O, uzun süreli teknik bir konu. Bizim söyleyebileceğimiz veya cevap vereceğimiz bir husus değil. Bu, zaman içerisinde ortaya çıkacaktır ama genel itibarıyla tıra arkadan vurmak suretiyle kazanın meydana geldiğini ve hemen ardından yangının çıktığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.


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