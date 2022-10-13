Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:49

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir işyerinde içeriğinde kullanımı yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda işyeri ve deponda yapılan aramada, 7 bin 920 adet içeriğinde yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.

Polis ürünlere el koyarken işyeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.