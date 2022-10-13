Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu
Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, içeriğinde kullanımı yasak olan etken madde bulunan çok sayıda cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir işyerinde içeriğinde kullanımı yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda işyeri ve deponda yapılan aramada, 7 bin 920 adet içeriğinde yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.
Polis ürünlere el koyarken işyeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’