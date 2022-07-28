Sosyal medyada gündem olmuştu: Ahmet Hakan'dan 'cinsel içerikli video' açıklaması

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:49

Ahmet Hakan'ın Twitter'da cinsel içerikli bir gönderiyi beğendiğine dair ekran görüntüleri çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bugünkü yazısında "Sizin de başınıza gelebilir" diyerek konuya açıklık getiren Hakan, "Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA EN İYİSİ..."

Ahmet Hakan'ın konuyla ilgili köşe yazısı şöyle:

"Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam bak sustu diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım:

Hürriyet muhabiri Musa Kesler aradı. “Twitter’da cinsel içerikli bir görüntünün ‘beğeni’ butonuna bastığınız görünüyor” dedi. İlk tepkim şu oldu: “Eyvah! Kesin hesabı ele geçirmişlerdir.” Dijital alemin sarrafı olan bir arkadaşımı aradım, “Hemen hesabını kontrol altına al” dedi. Aldım. Sonra da sordum: “Bu nasıl olabilir? Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var.” Arkadaşım sakince anlattı: “Geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalara izin vermişsindir.” Bingo! Açtık baktık. Aynen böyle olmuş.

Sizin de başınıza gelebilir. Böyle bir tatsızlık yaşamamanız için yapmanız gerekenler şunlar: Twitter’ın “ayarlar” bölümüne gireceksiniz. “Ayarlar ve gizlilik / güvenlik ve hesap erişimi / uygulamalar ve oturumlar” bölümüne kadar ulaşacaksınız ve orada karşınıza çıkan tüm fazlalıkları sileceksiniz.

Aslında en iyisi artık gitgide daha çok bir nefret çöplüğü haline gelen bu mecradan bir biçimde kaçmak ama neyse."