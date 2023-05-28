2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Çorum'da dernek binasına kurşunlu saldırı

Çorum’da faaliyet gösteren bir dernek gece saatlerinde kurşunlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:46
Çorum'da dernek binasına kurşunlu saldırı
Abone Ol google-news

Kale Mahallesi’nde; Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çorum Büyükbaş Hayvan Severler Derneği’ne, E. Ü. adlı şahıs tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kurşunlama olayını gerçekleştiren E.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


çorum dernek

İlgili Haberler

Yıkılan Isias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrenciler adına dernek kuruldu: Anıları yaşayacak

Yıkılan Isias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrenciler adına dernek kuruldu: Anıları yaşayacak
Erzurum Dernekler Federasyonu: İBB Başkanı dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attı

Erzurum Dernekler Federasyonu: İBB Başkanı dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attı
Soylu 'Gezici' dedi, hedefine yine Oy ve Ötesi'ni koydu: 'Sandıklarda böyle bir dernek olamaz'

Soylu 'Gezici' dedi, hedefine yine Oy ve Ötesi'ni koydu: 'Sandıklarda böyle bir dernek olamaz'

En Çok Okunan Haberler