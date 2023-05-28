Çorum'da dernek binasına kurşunlu saldırı
Çorum’da faaliyet gösteren bir dernek gece saatlerinde kurşunlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kale Mahallesi’nde; Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çorum Büyükbaş Hayvan Severler Derneği’ne, E. Ü. adlı şahıs tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı.
ÖLEN VEYA YARALANAN YOK
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Öte yandan, kurşunlama olayını gerçekleştiren E.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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