Çorum'da faciadan dönüldü... Okul servisi devrildi: 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen okul servisindeki 4 ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da faciadan dönüldü... Okul servisi devrildi: 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:29

Yorganlı köyü yolunda bir okul servisinin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve servisteki 4 öğrencinin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından öğrenciler, tedbir amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ZİYARET

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hastanede ziyaret ettiği çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Etiketler: #çorum

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