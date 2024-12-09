Çorum'da tartıştığı 2 kişiyi vurmuştu: Yakalandı

Çorum'da tartıştığı kişiyi ve o sırada yoldan geçen vatandaşı silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Çorum'da tartıştığı 2 kişiyi vurmuştu: Yakalandı
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:43

Cumhuriyet 1. Sokak'ta tartıştığı Kaan B. ile o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'yü silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Nihat Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında tartışma çıkmıştı. Nihat Y, tüfekle ateş ederek Kaan B'yi ayağından, o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'yü ise kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.


Etiketler: #çorum

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