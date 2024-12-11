Çorum’da feci kaza... Pikap takla attı: 5 yaralı!

Çorum’un Alaca ilçesinde takla atan pikaptaki 5 kişi yaralandı.

Çorum’da feci kaza... Pikap takla attı: 5 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:33

Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağı Yozgat istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veli Can İ. yönetimindeki pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkıp takla attı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ümmü İ., Hamza İ., Makbule Nur İ. ve Ebrar Ş. yaralandı. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #çorum #pikap #kaza

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