Çorum'da feci kaza... 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı!
İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Bayat-Ankara karayolu Bayat Su Deposu mevkiinde S.B.'nin (45) kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, E.Y. (23) idaresindeki 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi.
BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR!
Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan S.B., Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.
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